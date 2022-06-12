Валттери Боттас: «С моей машиной в Баку было что-то фундаментально не так – Чжоу был на секунду быстрее, в своей лиге»

Пилот подвел итоги Гран-при Азербайджана, отметив, что остался в недоумении из-за нехватки темпа по ходу уик-энда.

«Мы приехали сюда, надеясь на очки, а уезжаем с пустыми руками. Так что я, очевидно, не слишком доволен тем, как прошел уик-энд. Сегодняшняя гонка была для нас очень длинной, поскольку у нас совсем не было скорости. Мне кажется, с машиной здесь было что-то фундаментально не так – и нам нужно разобраться в причинах случившегося.

Но есть ощущение, что в ночь с пятницы на субботу машина просто лишилась сцепления с трассой – и это очень странно, поскольку с учетом деталей, которые мы заменили, уровень сцепления задних колес с трассой должен был наоборот вырасти. Так что нам нужно разобраться в том, что пошло не так.

Сегодня у меня просто не было шансов, чтобы показывать такие же времена на круге, как у Чжоу. Он был просто в другой лиге, на секунду быстрее меня. И это очень странно», – рассказал Боттас.

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