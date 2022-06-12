Шарль Леклер: «Просто хочу доделать работу, чего не удавалось в последних двух гонках»

Шарль Леклер поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана.
Пилот «Феррари» начнет с поула четвертую гонку подряд. В то же время монегаск проиграл последние три этапа. Особенно обидными для Шарля вышли сход в Испании и поражение в Монако из-за неверной стратегии.
«Я просто хочу доделать работу. Я уже говорил так по субботам в последние два уик-энда, и в воскресенье не удавалось этого достичь.
Так что мы должны это сделать. То есть, не должны, но будет очень здорово, если все сработает. Посмотрим, как сложатся первые круги, а затем я постараюсь удержать лидерство.
С тех пор, как мы привезли новинки, команда много экспериментировала, и мне кажется, что гоночный темп улучшился. Но это надо подтвердить. Ощущения хорошие, я настроен оптимистично», – высказался Шарль.
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