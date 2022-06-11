Юки Цунода о будущем в «Ред Булл»: «Расселл был в «Уильямсе» довольно долго – это хороший пример»

Юки Цунода рассказал, как относится к возможности перейти в топ-команду.

У пилота «Альфа Таури» спросили, рассчитывает ли он на место в «Ред Булл» в 2025 году, когда истечет контракт . Цунода в ответ признался, что пример новичка является для него поучительным – британец провел в три сезона, по ходу которых редко получал шанс зацепиться за очки.

«Выступать в команде-середняке неплохо. Я могу учиться, и хороший пример – Джордж Расселл. Он довольно долго выступал за «Уильямс», а, когда перешел в «Мерседес», сразу начал давать результат. Думаю, я могу еще многому научиться – например, как выжимать максимум, даже когда машина не позволяет заработать очки.

Я считаю, такие вещи очень важны. В топ-команде ты должен стабильно попадать в топ-3, помогать в борьбе за Кубок конструкторов. Важнее всего, что прямо сейчас я счастлив работать в . Я сосредоточен на том, чтобы зарабатывать как можно больше очков, а потом посмотрим», – заявил Цунода.

Юки опережает опытного Пьера Гасли в чемпионате и набрал 11 очков против шести у напарника.

Юки Цунода о прогрессе: «Раскрепощенность Джастина Бибера меня вдохновила»

Второй пилот «Ред Булл» заработает $10 млн в год. Даже не в топ-5 «Ф-1» – а у Ферстаппена вчетверо больше

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram