Валттери Боттас о 15-м месте в практике: «Результат не отражает истинный темп «Альфа Ромео»

Пилот подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

Боттас отметил, что не придает значения неудачным результатам (15-е место в обеих практиках) и что завтра команда рассчитывает прибавить.

«Не думаю, что эти результату отражают истинную картину нашего темпа. Факт в том, что мы пока установили на болид не все обновления. Что касается времени на круге – то я шел с опережением своего графика на 0,4 секунды, но заблокировал колеса.

Так что даже просто за счет чистого круга я мог бы оказаться немного ближе. Плюс тот прогресс, которого мы можем добиться завтра. Так что нас ждет плотная борьба. Сегодня мы перепробовали очень много вариантов настроек болида и ближе к концу машина заработала заметно лучше», – рассказал Боттас.

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