Фернандо Алонсо: «Феррари» определенно обладает лучшей машиной – посмотрим, окажется ли она и лучшей комнадой»

Пилот считает, что в нынешнем сезоне лучшей машиной в пелотоне обладает «Феррари».

«Феррари» определенно обладает лучшей машиной в пелотоне. Посмотрим, окажется ли «Феррари» также и лучшей командой.

Их машина этого года способна претендовать на самые высокие места. Шарлю Леклеру пока удалось приспособиться к новому болиду лучше , но и Шарль пока выжимает из машины не все сто процентов ее возможностей. Шарль уже выиграл несколько гонок, но ни разу не становился чемпионом. По крайней мере, пока.

Что до моего опыта, то у меня остались самые лучшие воспоминания о выступлениях за «Феррари». У нас с Маранелло были общие ценности – страсть и любовь к «Формуле-1». Думаю, что каждый гонщик должен стремиться попробовать свои силы в «Феррари», – рассказал Алонсо.

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