Даниэль Риккардо: «Важнейшим сезоном для меня был 2013-й, а не 2022-й»

Пилот «Макларена» рассказал, что не считает сезон-2022 главным для себя в «Формуле-1».

В текущем году Риккардо проигрывает напарнику и набрал вчетверо меньше очков.

«Все они важны. Не сказал бы, что этот сезон значимее других. Строго говоря, важнейшим, пожалуй, был 2013 год. Я тогда пытался пробиться в – особенно после того, как узнал, что уходит Марк [Уэббер]. Я понимал, что тот сезон действительно может поднять меня в топ-команду. Это было очень и очень важно.

Сейчас же я скорее должен доказать сам себе, что был прав. Даже после Монцы [2021 года] люди говорят: «Ну, это исключение». В «Ф-1» не побеждают просто так. Нужно обладать определенными качествами, чтобы провести идеальный уик-энд. Короче говоря, я знаю, что по-прежнему способен на такое, и верю в себя на 100 процентов», – заявил австралиец.

Риккардо философски относится к тому, что пока не стал чемпионом:

«Я каждый год считал, что достаточно хорош для этого, и, очевидно, у меня не получалось. В нашем спорте много переменных, все должно сойтись. Это не теннис, где ты выигрываешь игру, если лучше бьешь по мячу. В «Ф-1» сложнее – недостаточно просто быть лучшим пилотом в конкретный день. Все зависит не только от меня.

В 2014-м и 2016-м я чувствовал, что обладал потенциалом чемпиона, но стал третьим. Я понимаю, что могу дотянуться до лучших, но пока этого не произошло. Факторов очень много, и важно оставаться реалистом.

Нет гарантий, что я выиграю титул, поэтому мне не хотелось бы в будущем рассматривать свою, скажем, 15-летнюю карьеру с сожалением, гневом или недовольством, говорить себе: «Я не стал чемпионом мира, это отстой». Ведь это не так. Было весело, я повидал мир. Есть кое-какие маленькие вещи, которые я хотел бы сохранить. Но лучше было бы стать чемпионом? Безусловно».

«Макларен» больше не рад Риккардо: намеки на разрыв все сильнее, а скорости вообще нет. Но кем менять одного из ярчайших пилотов «Ф-1»?

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