Франц Тост: «Не стоит торопиться и сбрасывать Шумахера со счетов – Мику нужно чуть больше времени»

Руководитель выступил в защиту Мика Шумахера, для которого второй сезон в складывается не лучшим образом.

Шумахеру пока не удалось набрать ни одного очка, в то время как его новый напарник Кевин Магнуссен, только вернувшись в «Ф-1» и в отсутствии предсезонной подготовки сумел заработать уже 15 баллов.

«Не стоит торопиться и сбрасывать со счетов. Лично я продолжаю в него верить. Не стоит забывать, что Мик побеждал и в «Формуле-3», и в «Формуле-2». Случайно такие победы не одерживаются.

Вероятно, Мику просто нужно немного больше времени. И ему нужно дать это время. Он проводит лишь свой второй сезон в «Формуле-1», притом, что мы перешли на совершенно новые болиды, которыми не так уж легко управлять», – рассказал Тост.

У «Феррари» не хватит денег на весь год. «Ред Булл» и «Мерседес» тоже паникуют – инфляция бьет по «Ф-1»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram