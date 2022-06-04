Николас Латифи: «Не питал иллюзий по поводу скорости Албона, несмотря на пропуск года»

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Николас Латифи сравнил напарников по «Уильямсу» Алекса Албона и Джорджа Расселла.

Расселл выступал за «Уильямс» до 2022 года, пока не перешел в «Мерседес», Албон занял его место после сезона вне «Формулы-1».

«Само собой разумеется, они оба чрезвычайно быстры. Когда объявили о переходе Алекса, я не питал никаких иллюзий, понимая, что он тут же покажет скорость, несмотря на пропуск года.

Я гонялся против него в 2018 году, был его напарником [в «ДАМС» в «Формуле-2»]. Я знаю, насколько он быстрый», – заявил Латифи.

Канадец решил не раскрывать секреты Расселла и Албона:

«Во многом сходства есть. Конечно, присутствуют и небольшие различия в стилях пилотажа. Я уже выступал как напарник Алекса, поэтому понимал, чего ожидать. Не стану рассказывать секреты – может, они не хотели бы этого. Но с обоими гонщиками здорово работать».

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