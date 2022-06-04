MotoGP. Гран-при Каталонии. Квалификация. Алеш Эспаргаро выиграл поул, Баньяя – 2-й, Куартараро – 3-й

Алеш Эспаргаро завоевал поул-позицию в квалификации к Гран-при Каталонии.

Пилот «Априлии» опередил конкурентов по чемпионату Франческо Баньяя («Дукати») и Фабио Куартараро («Ямаха»), обладатель поула в Италии Фабио ди Джанантонио из «Грезини» стал пятым.

MotoGP

Барселона-Каталония, Монмело

4 июня 2022 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Алеш Эспаргаро («Априлия») – 1.38,742

2. Франческо Баньяя («Дукати») +0,031

3. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,217

4. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +0,285

5. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +0,357

6. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +0,400

7. Алекс Ринс («Сузуки») +0,403

8. Маверик Виньялес («Априлия») +0,655

9. Лука Марини («ВР46») +0,709

10. Пол Эспаргаро («Хонда») +0,735

11. Джек Миллер («Дукати») +0,781

12. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +0,869

...17. Хоан Мир («Сузуки») – не прошел во второй сегмент

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