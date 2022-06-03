Валттери Боттас: «Надеюсь, в Баку наша машина будет работать лучше, чем на Гран-при Монако»

Пилот надеется, что на команда не столкнется с теми проблемами, с которыми имела дело в Монте-Карло.

Боттас особенно отметил очень плохое поведение болида «Альфа Таури» при прохождении закругленных поворотов.

«Думаю, сейчас нашей главной задачей является найти объяснение этих трудностей. По ощущениям болид просто механически не очень хорошо работал в поворотах таких типов.

Мне кажется, что на трассе в Баку нас в основном ждут повороты более нормального типа. Там в большинстве 90-градусные повороты и не такие закругленные. За исключением секции в старом городе. Так что я надеюсь, что там наша машина будет работать лучше», – рассказал Боттас.

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