Сайнс недоволен стюардами Гран-при Монако: «Сбился со счета, сколько раз меня блокировали по ходу уик-энда»

Пилот «Феррари» выразил недоумение непоследовательностью в действиях стюардов .

Сайнс и «Феррари» были оштрафованы на 25000 евро за помеху Лансу Строллу по ходу третьей практики в субботу – стюарды признали, что в том эпизоде имел место факт блокировки. Помимо денежного штрафа Сайнс также получил официальное предупреждение, уже третье в нынешнем сезоне.

Сайнс полностью признал свою вину в том эпизоде, однако остался в недоумении из-за бездействия стюардов в похожих случаях уже по ходу воскресной гонки. Как уже заявлял Сайнс, в решающий момент он потерял время за отстающим на круг болидом «Уильямса» Николаса Латифи. Напарник Сайнса Шарль Леклер в такой же ситуации потерял время позади Алекса Албона.

«Я просто сбился со счета, сколько раз меня блокировали по ходу уик-энда в Монако – какие-то ситуации были опасными, какие-то – нет. Чего я не понимаю – почему меня и команду оштрафовали на 25000 евро за блокировку, которую я и правда совершил.

Я признаю свою вину и извинился перед Лансом Строллом. Но не понимаю, почему другие такие же случаи вообще не расследовались и никто больше не получил штрафы.

Мы с Шарлем оба пострадали при похожих обстоятельствах. Это стоило потери времени, но стюарды эти инциденты даже не расследовали. Притом, что в данных случаях мы говорили о полноценной блокировке. Так что хотелось бы прояснить ситуацию – и хотелось бы видеть больше постоянства в принятии судейских решений», – рассказал Сайнс.

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