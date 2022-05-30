Гельмут Марко: «Победить в Монако нам помогли решения главного стратега «Ред Булл» Ханны Шмитц»

Советник «Ред Булл» отметил вклад в победу на со стороны главного стратега команды – Ханны Шмитц.

Именно за счет тактики и своевременных пит-стопов Серхио Пересу удалось опередить Карлоса Сайнса, а Максу Ферстаппену – Шарля Леклера.

«Я не могу судить о том, как именно действовали в «Феррари», это их внутреннее дело. Мы лишь с радостью воспользовались возможностью, которую нам предоставили.

Решающим фактором стала стратегия. И главным было сохранять спокойствие и оставаться на трассе, хотя пилоты некоторых команд уже ставили лучшие времена на круге, перейдя на промежуточные шины.

В особенности я горжусь Ханной Шмитц, чьи решения и стратегия помогли нам не только победить, но и позволили Максу опередить Леклера», – рассказал Марко.

«Феррари» протестовала против победы «Ред Булл»: обвинила Переса и Ферстаппена в нарушении правила выезда с пит-стопа. Но и здесь проиграла

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