Льюис Хэмилтон: «Хватит с меня тряски – с нетерпением жду гонок на широких трассах»

Теги Гран-при Монако Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о трудностях, с которыми столкнулся на Гран-при Монако.

«Очень надеюсь, что в Баку ощущения за рулем болида будут не такими, как были здесь. Потому что с точки зрения кочек и неровностей трассы этот этап по ощущениям был самым худшим в сезоне.

Я отбил себе все зубы и челюсть. Хватит с меня тряски. У нашей машины очень жесткая подвеска, поэтому тебя постоянно трясет и ты чувствуешь все неровности. Жду не дождусь гонок на более широких трассах и очень надеюсь, что там не будет столько кочек», – рассказал Хэмилтон.

«Феррари» протестовала против победы «Ред Булл»: обвинила Переса и Ферстаппена в нарушении правила выезда с пит-стопа. Но и здесь проиграла

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные