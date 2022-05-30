Льюис Хэмилтон: «Хватит с меня тряски – с нетерпением жду гонок на широких трассах»

Пилот рассказал о трудностях, с которыми столкнулся на .

«Очень надеюсь, что в Баку ощущения за рулем болида будут не такими, как были здесь. Потому что с точки зрения кочек и неровностей трассы этот этап по ощущениям был самым худшим в сезоне.

Я отбил себе все зубы и челюсть. Хватит с меня тряски. У нашей машины очень жесткая подвеска, поэтому тебя постоянно трясет и ты чувствуешь все неровности. Жду не дождусь гонок на более широких трассах и очень надеюсь, что там не будет столько кочек», – рассказал Хэмилтон.

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