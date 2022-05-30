Карлос Сайнс: «Латифи мог бы не обгонять меня на выезде из боксов, зная, что я лидер гонки»

Пилот «Феррари» подвел итоги , отметив, что потерял победу из-за действий , который помешал ему на круге выезда из боксов, будучи круговым.

«Мое разочарование легко объяснимо, ведь я знал, что судьба моей гонки решится на круге выезда из боксов. На выезде с пит-лейн машину немного занесло, потому что я находился на мокрой стороне трассы, и Латифи успел проскользнуть вперед меня.

Лично мне кажется, что он в этой ситуации, зная о том, что я лидер гонки, мог бы остаться сзади, а не обгонять меня. И это притом, что я, в отличие от некоторых других гонщиков, все-таки пытался держаться справа от ограничительной линии на выезде из боксов.

В итоге Латифи обогнал меня на подъеме к «Казино», после чего мне пришлось терять время позади него в 3,4,5,6,7 и 8 поворотах, по пути к тоннелю. И к этому моменту слики на моей машине также остыли, потеряв оптимальную температуру. Что, вероятно, и стало решающим фактором. Потому что в оптимальном состоянии слики на тот момент как минимум не уступали в скорости промежуточным шинам, так что я вполне мог бы остаться впереди Чеко Переса», – рассказал Сайнс.

«Феррари» протестовала против победы «Ред Булл»: обвинила Переса и Ферстаппена в нарушении правила выезда с пит-стопа. Но и здесь проиграла

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram