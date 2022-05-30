Алекс Албон: «Не пропускал Леклера, потому что тут же обогнал бы его обратно из-за преимущества по шинам»

Пилот рассказал, почему не пропускал на .

После пит-стопа Албон оказался круговым по отношению к гонщику «Феррари». Алекс ехал на «сликах», в то время как Шарль – на промежуточных шинах. Несмотря на несколько синих флагов по ходу 18-го круга, Албон не стал пропускать лидера. В итоге Леклер прорвался вперед лишь после ошибки тайского гонщика в начале следующего круга.

«Ну же! Что за #####!» – поделился мыслями Шарль по радио.

«Непростая ситуация, потому что мы выехали на «сликах», у нас было огромное преимущество по скорости. Мне потребовалось бы три поворота, чтобы его пропустить, а потом я тут же обогнал бы его обратно.

На мой взгляд, для нас обоих быстрее было бы, если бы я остался впереди. Я бы в любом случае оторвался. Вот и все, на самом деле. Просто такая неловкая ситуация», – объяснил свое решение Алекс.

По итогам заезда Леклер стал четвертым, Албон сошел из-за технических проблем.

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