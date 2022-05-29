Карлос Сайнс: «Застрял за круговым – это стоило мне победы в гонке»

Пилот «Феррари» подвел итоги Гран-при Монако, на котором занял второе место.

«Мне кажется, сегодня мы сделали что могли и действовали правильно. Мы терпеливо оставались на трассе на дождевых шинах – и действовали правильно, потому что потом сразу перешли на слики.

Сегодня победы мне стоило то, что на одном круге я просто застрял за круговой машиной. Так что можете представить мое разочарование – ведь если бы я чисто проехал тот круг, то сегодня выиграл бы гонку. Но это , иногда такое случается.

Мне пришлось проехать за круговой машиной двенадцать поворотов подряд – я потерял пару секунд, и это стоило мне победы в гонке, но я не буду слишком много жаловаться. Иногда так бывает. В Джидде не повезло Чеко Пересу. В этом спорте все может измениться буквально за день», – рассказал Сайнс.

Перес выиграл Гран-при Монако, «Феррари» упустила победу из-за тактической ошибки

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