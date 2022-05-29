Ландо Норрис об ангине: «Я еще далек от 100-процентной формы, но мне гораздо лучше»

Пилот рассказал о борьбе с ангиной после квалификации в Монако.

Британец заработал очки на , несмотря на плохое самочувствие. К этапу в Монте-Карло Ландо оправился не полностью, что не помешало ему показать пятое время в квалификации.

«Я был доволен выступлением [в Испании], хотя с физической точки зрения это большой вызов. Так что в воскресенье ночью пришлось тяжело.

Сейчас мне гораздо лучше, если говорить о горле. Я могу есть и пить, что уже неплохо – на прошлой неделе не получалось. Но я всю неделю не спал, и за пару дней это трудно компенсировать. Я пока не в 100-процентной форме – наверное, видно по моему красному лицу. Проблемы еще есть, но ситуация сильно улучшилась. Я больше уверен в машине, а не просто являюсь пассажиром.

Но все равно тяжело: в Монако ты должен все держать под контролем, и к такой гонке хочется подойти физически готовым на 100 процентов. Я еще достаточно далек от этого, но, похоже, получается хорошо выступать.

Когда я говорю, что далек, то имею в виду, что мог бы сбросить десятую или полторы десятых. Может, без пары ошибок я бы оказался выше. Тем не менее, я очень доволен результатом. Пятое место – успех для нас, но мы пока не способны стабильно сражаться с лидерами. Я доволен своими кругами. Кое-какие ошибочки были, но я списываю это на недостаток концентрации и подобные вещи, с которыми еще есть трудности», – сообщил Норрис.

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