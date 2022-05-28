Джордж Расселл: «Шестое место – не тот результат, который нужно праздновать»

Пилот подвел итоги квалификации к , рассказав о том, как чуть не попал в аварию на своем быстром круге.

«На своем самом быстром круге я задел стену с левой стороны в десятом повороте, сразу на выходе из тоннеля. Даже удивительно, что с учетом того, как выгнуло руль, мне удалось удержаться.

Не знаю, нужно ли будет в результате что-то менять в машине. Мне удалось закончить круг и от машины, вроде бы, ничего не отвалилось. Надо будет проверить состояние болида, а дальше посмотрим.

Вообще, вот так чиркнуть машиной по стене и поехать дальше – это игра с огнем. И конечно на том круге я не знал, что все обойдется. Но вообще это вопрос того, что без риска нет победы. И если ты оставишь слишком большой запас, то все равно проиграешь.

Шестое место – не тот результат, который нужно праздновать. Но если объективно взглянуть на вещи – могу сказать, что у нас не было причин оказаться выше. У нас были большие проблемы с поведением машины.

По итогам этапа в Барселоне нашими сильными сторонами были скорость на прямых и скорость прохождения быстрых поворотов. Здесь же не требуется ни того, ни другого. Так что я очень доволен своим кругом. Да, понятно и то, что все решил красный флаг, но как бы то ни было, я все равно на 0,4 секунды опередил Льюиса и Фернандо Алонсо, это обнадеживает», – рассказал Расселл.

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