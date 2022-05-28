Серхио Перес об аварии: «Сочувствую Сайнсу и другим ребятам, которым помешал этот инцидент»

Пилот подвел итоги квалификации к , прокомментировав свою аварию в конце третьего сегмента.

«Просто досадно, что все так случилось. Думаю, у нас был темп, чтобы оказаться быстрее. Однако мы не смогли побороться с соперниками из-за стратегии работы с шинами. В особенности это касается последнего комплекта шин, который мы никак не могли прогреть. Я чуть не потерял машину еще в первом повороте. И сейчас я могу сказать, что сегодня мы не смогли все сделать правильно.

Я пытался действовать на опережение, чуть-чуть предугадывая поведение машины, и очень рано нажал на педаль газа. Но как только я нажал на газ, задние колеса, такое ощущение, просто лишились сцепления с трассой – и я боролся с машиной, пока не потерял контроль и не врезался в стену. И я был немного удивлен, что вскоре в меня также врезался . Досадно, что так вышло, я сочувствую Карлосу и другим ребятам, которым помешал этот инцидент», – рассказал Перес.

Напарник Ферстаппена гнался за поулом в Монако, но влетел в стену. Зато разбил вторую «Феррари» и закончил выше Макса

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