Маттиа Бинотто: «Фактор надежности техники также всегда играет ключевую роль в борьбе за чемпионат»

Руководитель поделился мнением о влиянии фактора надежности болидов на ход борьбы за чемпионский титул.

В Барселоне Шарль Леклер потерял победу и был вынужден сойти с дистанции гонки из-за поломки двигателя. Ранее по ходу сезона сходы происходили и у соперника Леклера Макса Ферстаппена.

«Фактор надежности техники всегда вызывает беспокойство. Когда что-то случается – это вряд ли здорово. Поломки всегда вызывают беспокойство, мы изучаем эти поломки и порой сразу получаем объяснение случившегося.

Фактор надежности техники также всегда играет ключевую роль в борьбе за чемпионат. Нас техника подвела на Гран-при Испании, у тоже были поломки, сразу три. У нас была одна поломка, также поломки были и у наших клиентов.

И когда вас подводит техника, вы не можете знать, сможете ли все исправить в кратчайшие сроки. Так что да, этот вопрос вызывает беспокойство – хотя это и не значит, что мы слишком обеспокоены ситуацией. Надеюсь, что Кристиан Хорнер беспокоится сильнее меня! В любом случае, нужно работать – а там, будем надеяться, оставшаяся часть сезона пройдет для нас гладко», – рассказал Бинотто.

Монако – проклятое место для лидеров «Ф-1»: и Леклер, и Ферстаппен здесь постоянно фэйлили. Макс вырвался только в прошлом году

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram