Шарль Леклер: «Атаковать на максимуме мы будем только в квалификации»

Пилот подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

«В первой практике все прошло не так уж хорошо, во второй все было лучше. Но я правда думаю, что завтра нам нужно будет сделать еще один шаг вперед. Ведь я уверен, что у всех еще есть заметный запас скорости и что в пятницу никто не атакует на максимуме. Так что пока мы не знаем, что будет завтра.

Машина смотрится сильно, гоночный темп тоже весьма неплох, хоть у нас и были проблемы из-за трафика. Но изначально ощущения хорошие. Надеюсь, завтра мы совершим желаемый шаг вперед и проведем хороший уик-энд.

Прибавлять можно во всех областях. В основном это касается пилотажа. Я пока стараюсь не торопиться и идти вперед шаг за шагом. И пока все складывается неплохо – но да, понятно, что наибольший риск всегда появляется, когда ты делаешь последний шаг. Так атаковать мы будем только в квалификации.

И это непросто, ведь на трассе много неровностей, а также приходится часто атаковать поребрики. Разница в сравнении с прошлым годом действительно чувствуется. И да, стало сложнее. Но пока мы достаточно конкурентоспособны, так что я доволен», – рассказал Леклер.

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