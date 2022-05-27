Серхио Перес: «Мы были немного удивлены такому отрыву «Феррари» сегодня»

Пилот подвел итоги пятничных свободных заездов перед , признав, что был удивлен таким отрывом .

Во второй практике Леклер, показавший лучшее время, опередил Переса почти на 0,4 секунды.

«В целом мы, как кажется, немного уступаем «Феррари». Они смотрятся очень сильно. Мы проанализируем все данные и посмотрим, что сможем сделать, но сегодня соперники были очень быстры. Мы были немного удивлены их отрыву сегодня.

Да, мы ждали отставания от «Феррари», но не думали, что оно будет настолько большим, как мы видели сегодня. А значит впереди много работы и завтра посмотрим. Самое важное будет в третьем сегменте квалификации», – рассказал Перес.

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