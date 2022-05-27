С 2018 года быстрейший пилот во 2-й практике выигрывает поул к Гран-при Монако

Статистика благоволит гонщику Шарлю Леклеру перед квалификацией к Гран-при Монако.

С 2018 года пилот, показавший лучшее время во второй практике, неизменно оказывался на поуле. В 2018-м тренировку выиграл , выступавший за , в 2019-м – гонщик , в 2021-м – Леклер (в 2020 году этап не состоялся). Все они становились обладателями поул-позиции в тот же сезон. Более того, Риккардо и Хэмилтон одержали победы, а Шарль в 2021-м не смог стартовать из-за поломки.

В 2022 году первые две сессии свободных заездов возглавил Леклер. Квалификация состоится 28 мая в 17:00 по московскому времени.

Гран-при Монако-2022. 2-я практика. Леклер – 1-й, Сайнс – 2-й, Перес – 3-й

Шарль Леклер: «Мои неудачи в Монако станут частью прекрасной истории»

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