Шарль Леклер: «Мои неудачи в Монако станут частью прекрасной истории»

рассчитывает, что невезение на Гран-при Монако прекратится.

Пилот «Феррари» ни разу не финишировал в домашней гонке за пять попыток в «Формуле-2» и «Формуле-1».

«Мне всегда не очень-то везло в Монако, это правда. С другой стороны, я не верю, что это несчастливый автодром. Я считаю, что в жизни существует баланс, и все эти неудачи в итоге станут частью прекрасной истории.

Надеюсь, мне повезет уже в нынешнем году, потому что каждое очко на счету. Сходы – часть гонок, такое случается. В болиде я не буду думать об этом, мой подход не изменится», – сообщил Леклер.

Шарль рассказал, что предпочел бы – победу на Гран-при Монако или чемпионство в «Ф-1»:

«Я очень люблю Монако, но если выбирать что-то одно, то титул. Хотя вряд ли передо мной действительно стоит такой выбор (смеется). Постараюсь добиться и того, и другого, сначала победить тут, а потом – в чемпионате. Такой компромисс меня бы устроил».

В ближайшие выходные в Монако возможны осадки, однако пилота Скудерии это не волнует:

«В последние сезоны у «Феррари» возникало больше проблем под дождем, а сейчас, похоже, ситуация улучшилась. В Имоле мы видели, что можем показывать скорость в таких условиях. Так что, честно говоря, мне без разницы, дождь или солнце».

Леклер также прокомментировал слухи о возможном отказе «Ф-1» от гонки в Монте-Карло:

«Я не могу представить себе календарь без Гран-при Монако. Я считаю, что в «Формуле-1» есть легендарные автодромы, и Монако, безусловно, один из них. Мы должны сохранять историческое наследие «Ф-1» и княжества. Я часто высказывался об этом, и у людей, принимающих решения, нет необходимости спрашивать мое мнение. Я целиком и полностью за сохранение Гран-при. Вряд ли я единственный, для кого это особенная гонка».

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