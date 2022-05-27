Послабления на ношение украшений продлены до конца июня, Хэмилтону не придется удалять пирсинг

Теги Гран-при Испании Гран-при Монако Гран-при Канады ФИА Льюис Хэмилтон Альфа Таури Формула-1 Мерседес регламент Кевин Магнуссен Пьер Гасли Хаас Гран-при Азербайджана Гран-при Майами Авто

Пилоты «Формулы-1» смогут носить украшения, подпадающие под исключение ФИА, до конца июня.

В частности, Льюису Хэмилтону разрешили оставить пирсинг в носу, который гонщик «Мерседеса» не может удалить самостоятельно. Изначально исключение распространялось на гонки в Майами и Испании, теперь его продлили на Гран-при Монако, Азербайджана и Канады.

Несколько пилотов призывали ФИА прийти к разумному компромиссу по поводу украшений. Помимо Хэмилтона на эту тему высказывались Пьер Гасли («Альфа Таури») и Кевин Магнуссен («Хаас»).

«Ф-1» против пирсинга Хэмилтона: грозит штрафами до $265к и снятием очков. Льюис вынул сережки и выпросил отсрочку на остальное

Игра: управляйте машиной и зарабатывайте очки. Лидеры получат планшет и смарт-часы!

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные