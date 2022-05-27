Послабления на ношение украшений продлены до конца июня, Хэмилтону не придется удалять пирсинг

Пилоты «Формулы-1» смогут носить украшения, подпадающие под исключение ФИА, до конца июня.

В частности, разрешили оставить пирсинг в носу, который гонщик не может удалить самостоятельно. Изначально исключение распространялось на гонки в Майами и Испании, теперь его продлили на Гран-при Монако, Азербайджана и Канады.

Несколько пилотов призывали ФИА прийти к разумному компромиссу по поводу украшений. Помимо Хэмилтона на эту тему высказывались ( ) и Кевин Магнуссен ( ).

«Ф-1» против пирсинга Хэмилтона: грозит штрафами до $265к и снятием очков. Льюис вынул сережки и выпросил отсрочку на остальное

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