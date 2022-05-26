Шарль Леклер: «Сюрпризы будут, но я уверен, что мы сможем бороться за победу на Гран-при Монако»

Пилот поделился мнением о перспективах команды на предстоящем .

«Не знаю, являемся ли мы фаворитами в борьбе за победу на Гран-при Монако. Но я думаю, что в гонке нас ждут сюрпризы, ведь в прошлом году, как вы сами видели, у нас была не самая конкурентоспособная машина. Однако мы приехали в Монако и оказалось, что на этой трассе наша машина оказалась одной из самых быстрых.

Возможно, и сейчас есть команды, которые мы не считаем очень конкурентоспособными, и которые смогут нас удивить. Но я вполне уверен, что мы будем бороться за победу», – рассказал Леклер.

Домашний Гран-при почти половины пилотов «Ф-1» – Монако. Только здесь они спят в собственных кроватях и готовят себе завтрак перед гонкой

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