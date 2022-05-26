Андреас Зайдль: «С учетом переходы на новые болиды сложно предположить, чего ждать от Гран-при Монако – многое будет зависеть от гонщиков»

Руководитель поделился мнением о перспективах команды на предстоящем .

«В Монако особенная, уникальная трасса, там всегда очень сложно предсказать, чего именно стоит ожидать. Например, даже в прошлом году, когда мы сильно уступали конкурентам в эффективности прохождения медленных поворотов, мы смогли побороться за топ-4 в квалификации, а в гонке вообще попали на подиум.

Трасса настолько специфическая, что особенно с учетом перехода на новые болиды очень сложно предположить, чего именно стоит ждать от Гран-при Монако.

Понятное дело, что на этой трассе очень многое зависит от гонщиков. Даниэль Риккардо в прошлом несколько раз добивался в Монако просто отличных результатов, да и Ландо Норрис здесь всегда смотрится достаточно сильно. Думаю, мы можем подходить к старту уик-энда с осторожным оптимизмом», – рассказал Зайдль.

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