Расселл, Леклер и Хэмилтон – в тройке лучших гонщиков Гран-при Испании по версии экспертов сайта «Ф-1»

Джордж Расселл («Мерседес»), Шарль Леклер ( ) и («Мерседес») попали в тройку лучших пилотов Гран-при Испании по версии экспертов сайта «Формулы-1».

После каждой гонки пять экспертов официального сайта оценивают выступлениях всех пилотов по десятибалльной шкале и в итоге составляют рейтинг десяти лучших гонщиков.

За этап в Барселоне Расселл получил 9,4 балла, опередив Леклера (9,2) и Хэмилтона (8,8).

Рейтинг пилотов на Гран-при Испании

1. Джордж Расселл («Мерседес») – 9,4

2. Шарль Леклер («Феррари») – 9,2

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 8,8

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8,6

5. Серхио Перес ( ) – 8,4

5. Ландо Норрис ( ) – 8,4

5. Эстебан Окон («Альпин») – 8,4

8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 8,2

9. («Альпин») – 7,6

10. Юки Цунода («Альфа Таури») – 7,4

В общем зачете по итогам шести этапов лидерство удерживает Макс Ферстаппен.

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Леклер и Хэмилтон – лучшие на Гран-при Испании, победивший Ферстаппен ниже Боттаса

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