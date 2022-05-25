Расселл, Леклер и Хэмилтон – в тройке лучших гонщиков Гран-при Испании по версии экспертов сайта «Ф-1»

Джордж Расселл («Мерседес»), Шарль Леклер («Феррари») и Льюис Хэмилтон («Мерседес») попали в тройку лучших пилотов Гран-при Испании по версии экспертов сайта «Формулы-1».
После каждой гонки пять экспертов официального сайта оценивают выступлениях всех пилотов по десятибалльной шкале и в итоге составляют рейтинг десяти лучших гонщиков.
За этап в Барселоне Расселл получил 9,4 балла, опередив Леклера (9,2) и Хэмилтона (8,8).
Рейтинг пилотов на Гран-при Испании
1. Джордж Расселл («Мерседес») – 9,4
2. Шарль Леклер («Феррари») – 9,2
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 8,8
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8,6
5. Серхио Перес («Ред Булл») – 8,4
5. Ландо Норрис («Макларен») – 8,4
5. Эстебан Окон («Альпин») – 8,4
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 8,2
9. Фернандо Алонсо («Альпин») – 7,6
10. Юки Цунода («Альфа Таури») – 7,4
В общем зачете по итогам шести этапов лидерство удерживает Макс Ферстаппен.
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Леклер и Хэмилтон – лучшие на Гран-при Испании, победивший Ферстаппен ниже Боттаса
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