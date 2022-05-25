Гран-при Монако-2022. Расписание трансляций

Sports.ru представляет календарь седьмого этапа сезона-2022 «Формулы-1» – Гран-при Монако.

Заезды «Формулы-1» и «Формулы-2» на городской трассе в Монте-Карло покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Монте-Карло

27-29 мая 2022 года

Расписание трансляций

Пятница

1-я практика: 15:00 🌦️

2-я практика: 18:00 🌦️

Суббота

3-я практика: 14:00 🌤️

Квалификация: 17:00 🌤️

Воскресенье

Гонка: 16:00 🌤️

Расписание заездов «Формулы-2»

Четверг

Практика: 18:05

Пятница

Квалификация: 12:40

Суббота

1-я гонка: 18:40

Воскресенье

2-я гонка: 10:50

время московское

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