Гран-при Монако-2022. Расписание трансляций

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Sports.ru представляет календарь седьмого этапа сезона-2022 «Формулы-1» – Гран-при Монако.

Заезды «Формулы-1» и «Формулы-2» на городской трассе в Монте-Карло покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Монте-Карло
27-29 мая 2022 года
Расписание трансляций
 
Пятница
 
1-я практика: 15:00 🌦️
2-я практика: 18:00 🌦️
 
Суббота
 
3-я практика: 14:00 🌤️
Квалификация: 17:00 🌤️
 
Воскресенье
 
Гонка: 16:00 🌤️
 
Расписание заездов «Формулы-2»
 
Четверг
 
Практика: 18:05
 
Пятница
 
Квалификация: 12:40
 
Суббота
 
1-я гонка: 18:40
 
Воскресенье
 
2-я гонка: 10:50
 
время московское
 

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