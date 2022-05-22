Льюис Хэмилтон о предложении сойти: «Посчитал, что борьба за топ-8 – это супероптимистично»

рассказал, почему хотел сойти на Гран-при Испании.

Пилот столкнулся с из , после чего откатился в конец пелотона. Хэмилтон отыгрался и претендовал на четвертое место, но финишировал пятым из-за проблемы с мотором.

«Конечно, я надеялся на то, что гонка пройдет более гладко, без проблемы на старте. В какой-то момент я оказался в 30 секундах позади последней машины. В Джидде я стартовал 15-м и с трудом пробивался в топ-10, поэтому считал, что очки заработать невозможно.

Я отставал на 30 секунд и размышлял, нужно ли использовать весь ресурс двигателя, чтобы приехать последним или вне топ-15, а потом из-за этого получить штраф по ходу сезона или что-то такое. Не знаю, есть ли у нас проблемы с надежностью – сегодня в конце гонки уже что-то проявлялось. Так что я думал: можно просто сохранить мотор и сразиться в следующий раз.

Но я рад, что мы не сошли – это показывает, что нельзя останавливаться и сдаваться. Так я и поступил.

Команда сказала: «Нет, ты борешься за восьмое место». Сначала я даже не понял – посчитал, что они супероптимистично настроены. Но я такой: ладно, отдам все силы, а там посмотрим, что получится. В итоге мы забрались выше восьмой позиции. В конце слегка не повезло с мотором, но я просто рад, что мы финишировали», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».

Хэмилтон отметил прогресс «Мерседеса».

«Я так счастлив, что удалось сразиться за четвертое место. В гонке ощущения в болиде были отличными, по темпу мы приблизились к лидерам, это замечательно. Просто очень не повезло на старте – я получил прокол, но не сдался. Так это и делается, верно?» – приводит слова Льюиса Sky Sports.

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