Кристиан Хорнер: «Представить себе «Ф-1» без Гран-при Монако невозможно, но нужно меняться»

Руководитель поделился мнением о будущем Гран-при Монако в «Формуле-1».

«Представить себе «Формулу-1» без Гран-при Монако просто невозможно. Это настоящая жемчужина чемпионата. Но, знаете, со временем все меняется, нужно развиваться. Например, на «Уимблдоне» теперь в случае дождя просто закрывают крышу на корте. Им тоже пришлось идти вперед, что-то менять.

Мне кажется, что если бы Гран-при Монако был новым этапом и сейчас претендовал на то, чтобы получить место в «Формуле-1», его бы никогда не приняли.

Сейчас Гран-при Монако – это история, это наследие «Ф-1». И все. Но нужно развиваться. Если вы будете стоять на месте, то на самом деле будете двигаться назад», – рассказал Хорнер.

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