Ферстаппен, Леклер и Албон – в тройке лучших пилотов Гран-при Майами по версии экспертов сайта «Ф-1»

Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Алекс Албон («Уильямс») и Шарль Леклер ( ) попали в тройку лучших пилотов Гран-при Майами по версии экспертов сайта «Ф-1».

После каждой гонки пять экспертов официального сайта оценивают выступлениях всех пилотов по десятибалльной шкале и в итоге составляют рейтинг десяти лучших гонщиков.

За этап в Майами Ферстаппен получил 9,2 балла, опередив Албона (9,0) и Леклера (8,8).

Рейтинг пилотов на Гран-при Майами

1. Макс Ферстаппен ( ) – 9,2

2. Алекс Албон («Уильямс») – 9,0

3. Шарль Леклер («Феррари») – 8,8

4. ( ) – 7,8

5. Эстебан Окон («Альпин») – 7,6

6. Карлос Сайнс («Феррари») – 7,4

6. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 7,4

8. Джордж Расселл («Мерседес») – 7,2

9. Серхио Перес («Ред Булл») – 7,0

10. («Альпин») – 6,8

В общем зачете по итогам пяти этапов Ферстаппен упрочил свое лидерство, в то время как Албону благодаря хорошему выступлению удалось отыграть три позиции и ворваться в тройку призеров.

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