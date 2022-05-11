Ферстаппен, Леклер и Албон – в тройке лучших пилотов Гран-при Майами по версии экспертов сайта «Ф-1»

Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Алекс Албон («Уильямс») и Шарль Леклер («Феррари») попали в тройку лучших пилотов Гран-при Майами по версии экспертов сайта «Ф-1».
После каждой гонки пять экспертов официального сайта оценивают выступлениях всех пилотов по десятибалльной шкале и в итоге составляют рейтинг десяти лучших гонщиков.
За этап в Майами Ферстаппен получил 9,2 балла, опередив Албона (9,0) и Леклера (8,8).
Рейтинг пилотов на Гран-при Майами
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9,2
2. Алекс Албон («Уильямс») – 9,0
3. Шарль Леклер («Феррари») – 8,8
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 7,8
5. Эстебан Окон («Альпин») – 7,6
6. Карлос Сайнс («Феррари») – 7,4
6. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 7,4
8. Джордж Расселл («Мерседес») – 7,2
9. Серхио Перес («Ред Булл») – 7,0
10. Фернандо Алонсо («Альпин») – 6,8
В общем зачете по итогам пяти этапов Ферстаппен упрочил свое лидерство, в то время как Албону благодаря хорошему выступлению удалось отыграть три позиции и ворваться в тройку призеров.
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