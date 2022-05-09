Алекс Албон о 9-м месте: «Надо просто красить волосы в красный. «Уильямсу» не нужны обновления»

Пилот признал красные волосы причиной успеха на Гран-при Майами.

Албон выкрасил волосы перед этапом, на котором завоевал девятое место. Также Алекс выступал с яркой прической на , где принес «Уильямсу» первое очко в сезоне. В Майами гонщик финишировал десятым, а затем поднялся на девятую строчку благодаря штрафу из .

«Обновления не нужны. Надо просто красить волосы», – пошутил тайский гонщик после гонки.

Албон рассчитывал на то, что после попадания в очки все его коллеги выкрасятся в красный:

«Мы договорились, что вся команда покрасит волосы, если я попаду в очки в этот уик-энд. После гонки они вдруг стали говорить: «О, нет, речь была о подиуме». И я такой: «Ну нет, так не пойдет!»

После этапа Албон подписал свои фото в соцсетях: «Пожалуй, красные волосы у меня надолго 🤷‍♂️😆»

Алекс также поделился более серьезным анализом Гран-при:

«Мы оказались в топ-10 в двух или трех практиках, показывали хороший темп. Попадание в десятку – тот результат, который мы показывали весь уик-энд. Да, нам повезло из-за аварий, которые случились впереди, но мы были рядом и в любом случае их настигали. Очень сильный уик-энд.

Команда улучшает болид. И, думаю, мы здорово себя проявляем, особенно в работе со стратегией и шинами в гонках. Я поставил свое лучшее время на C2 («харде») на последнем круге. Мы легко справляемся с этим составом».

18-е место в квалификации, по словам пилота, стало исключением:

«Мы были очень разочарованы. Не удалось заставить покрышки работать, но мы поняли, в чем проблема. Все дело в маленьких деталях».

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Фото: твиттер Алекса Албона