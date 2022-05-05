TAG Heuer выпустила часы, посвященные Айртону Сенне

Швейцарская люксовая часовая мануфактура TAG Heuer представила новую модель Formula 1 Senna – специальную серию, выполненную в фирменных красных оттенках .

Она выражает глубокое уважение послу бренда и легенде автоспорта Айртону Сенне – трехкратному чемпиону «Формулы-1».

Спустя несколько месяцев после запуска кварцевых часов TAG Heuer Formula 1 Senna Special Edition, швейцарская часовая мануфактура выпускает новую серию с мощным автоматическим механизмом и более прогрессивным дизайном.

Сотрудничество TAG Heuer с Айртоном Сенной началось в 1988 году, за время его карьеры бразилец в полной мере изменил восприятие автоспорта и значение слова «драйв», установив множество рекордов. В тот период Айртон лидировал в «Формуле-1», став чемпионом мира в 1988, 1989 и 1991 годах. С целью почтить память великого наследия Айртона, TAG Heuer продолжает создавать идеальные версии часов из коллекции Formula 1, которые могли бы красоваться на запястье легендарного гонщика.

Новая модель TAG Heuer Formula 1 Senna Special Edition, сочетающая смелый дизайн и детали оригинальных часов Айртона – знак восхищения выдающимся гонщиком и его влияния на спорт.

Красный цвет отсылает к оригинальным часам Айртона Сенны, циферблат которых имел такой оттенок. Он присутствует на знаменитой двойной букве S – культовом логотипе бразильского гонщика – расположенной на безеле в положении «12 часов». Браслет обладает высокой ударопрочностью и оснащен раскладывающейся застежкой с механизмом точной регулировки, что позволяет надевать часы поверх гоночного костюма.

Часы TAG Heuer Formula 1 Senna Special Edition оснащены автоматическим механизмом Calibre 16, который прочно защищен завинчивающейся задней крышкой из нержавеющей стали с выгравированным изображением культового шлема бразильского гонщика и специальной гравировкой “SENNA SPECIAL EDITION”.

Новая модель TAG Heuer Formula 1 Senna Special Edition доступна по всему миру с апреля 2022 года во всех бутиках TAG Heuer и на официальном сайте бренда www.tagheuer.com.