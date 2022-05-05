Мик Шумахер: «Не сказал бы, что во мне растет чувство разочарования»

Пилот поделился мнением о том, как для него складывается нынешний сезон.

Шумахеру пока не удалось набрать ни одного очка, в то время как вернувшийся в «Хаас» в уже прошедших гонках сумел заработать 15 очков.

«Не сказал бы, что во мне растет чувство разочарования. Я скорее расстроен, ведь я люблю гонки и мне очень нравится бороться за очки с лучшими гонщиками. Просто мне не удается оказаться там в нужное время. Знаете, у меня и раньше такое бывало – сезоны, в которых первые гонки складывались не лучшим образом. Но потом, как только мне удавалось провести один хороший уик-энд, все начиналось нестись вперед как лавина. Так что да, нужно просто дождаться подходящего момента.

Думаю, что в Имоле мы с Кевином были примерно равны по скорости. Конечно, у нас была очень сложная квалификация – из-за красных флагов и дождя, – но до определенного момента я был даже быстрее Кевина. Здорово, когда у тебя есть отличный пример для сравнения, но да, было бы лучше зарабатывать очки двумя машинами», – рассказал Шумахер.

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