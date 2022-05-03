Тото Вольфф: «Три Гран-при в Китае – это было бы здорово»

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Тото Вольфф предложил проводить в Китае три гонки «Формулы-1».

«В последние два года «Ф-1» не могла гоняться в Шанхае, но это важный для нас рынок. Мне бы хотелось видеть Гран-при не только в Шанхае, но и в Пекине. Это фантастический рынок для «Мерседеса», и я считаю, что нужно усилить свое влияние.

Теперь у «Ф-1» три гонки в США: Лас-Вегас, Майами и Остин. Если мы сделаем то же самое в Китае, будет здорово», – заявил исполнительный директор «Мерседеса».

Китай не проводил гонки «Ф-1» в 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса, в 2022-м этап также не состоится. Возвращение трассы в Шанхае запланировано на сезон-2023.

«Формула-1» заинтересована в проведении двух этапов в Китае

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