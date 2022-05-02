Даниэль Риккардо: «Кто-то обгонял без DRS в Имоле? Система все еще нужна»

Гонщик остается сторонником системы DRS.

Австралиец привел в пример Гран-при Эмилии-Романьи, где пилотам долго не разрешали открывать заднее антикрыло. Совершить обгон без DRS оказалось фактически невозможно.

«Не поймите меня неправильно, в этом году болиды стали лучше в плане преследования, и [в Имоле] был небольшой прогресс. Но все равно – кто-то обгонял без DRS? Она по-прежнему нужна. Знаю, что многие теперь против нее, но я определенно являюсь, можно сказать, сторонником.

Преследовать стало легче, ты можешь ехать ближе к сопернику, но сила слипстрима снизилась. Так что нужна DRS, чтобы получить существенное преимущество на прямой. Думаю, ситуация зависит и от трассы, от размера крыльев. Конечно, можно поиграться с длиной зон DRS, но в каком-то виде ее нужно оставить», – сообщил Дэн после этапа в Имоле.

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