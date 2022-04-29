Алекс Албон о предложении попробовать формат «дуэлей» в квалификации: «Это будет скучно, «Ф-1» менее предсказуемая, чем «Формула Е»

Пилот «Уильямса» Алекс Албон считает, что формат квалификационный формат с дуэлями гонщиков, который используется в «Формуле Е», не подойдет «Формуле-1» и сделает квалификацию скучной.
В «Формуле-1» продолжают экспериментировать с форматом гоночного уик-энда и рассматривают разные идеи для улучшения зрелищности и оптимизации процесса.
«Мне кажется, что квалификация тогда будет очень скучной для тех, кто оказывается в конце пелотона. К тому же, участвовать в дуэлях в «Ф-1», возможно, зачастую будут одни и те же…сколько там, восемь гонщиков?
«Формула Е» в этом отношении чуть менее предсказуемая серия. Там порой могут проходить интересные дуэли между разными командами и разными пилотами, в то время как «Формула-1» в этом отношении более предсказуемая серия. И здесь это превратится в рутину. Лично я бы не стал ничего менять в нынешнем формате квалификации. Но, может быть, в ФИА и «Ф-1» думают иначе», – рассказал Албон.
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