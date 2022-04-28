Главный гоночный инженер «Мерседеса»: «Надеемся увидеть прогресс в устранении галопирования уже в Майами»

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин рассказал о битве с галопированием.

Обладатели Кубка конструкторов страдают от подскакивания болида, которое сдерживает потенциал W13. Шовлин рассчитывает, что команда протестирует первые обновления, направленные на решение проблемы, в ближайших гонках.

«Это интересный вызов с инженерной точки зрения, новая проблема для нас. Мы вкладываем в решение огромное количество энергии и день за днем движемся вперед. Надеюсь, скоро мы начнем привозить детали, которые покажут, идем ли мы в верном направлении – возможно, уже в Майами. Мы не ожидаем, что проблема решится мгновенно, но, если получится пойти в нужном направлении и добраться до сути, мы будем вполне довольны», – отметил специалист.

Шовлин прокомментировал слова исполнительного директора «Мерседеса» , который заявил, что команда пока не нашла решение проблемы галопирования:

«Дорожный просвет болида больше, чем нам нужно, и из-за этого теряется скорость. Это верно почти для всех машин на решетке – многие команды страдают от этой проблемы, и поднятие машины помогает уменьшить эффект.

Тото говорит о том, что команда задается вопросом, существует ли аэродинамическое решение. Если говорить реалистично, мы считаем, что проблему можно устранить постепенно, а не одним большим обновлением. Но мы видим обнадеживающие результаты и, как я сказал, надеемся увидеть прогресс уже в Майами».

Первый в истории Гран-при Майами состоится с 6 по 8 мая.

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