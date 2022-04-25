Тото Вольфф: «Мерседес» намерен отыграть много времени благодаря снижению дорожного просвета»

рассказал об обновлениях «Мерседеса» в ближайших гонках.

Немецкая команда планирует привезти новинки на Гран-при Майами и Испании. Исполнительный директор «Мерседеса» сообщил, что работа ведется над снижением дорожного просвета W13.

«Мы действительно считаем, что текущие исследования помогут снизить дорожный просвет. Как мы полагаем, там заключены все аэродинамические преимущества концепции, но раскрыть их не удается из-за того, что болид бьется о трассу днищем.

Если мы справимся, то отыграем достаточно много времени. Если не получится, придется найти другую идею. Фундаментальная проблема, перекрывающая все остальные – галопирование, от которого мы страдаем больше других. Из-за этого мы не работаем с машиной так, как должны. Галопирование также накладывает огромные ограничения на настройки, влияет на сцепление с трассой и так далее. Все взаимосвязано.

Я считаю, если справиться с подскакиванием, мы очень сильно прибавим. В противном случае мы пойдем по более привычному пути развития, чего мы пока не сделали. Для такого решения нужно время», – заявил Вольфф.

Тото высказался о неудаче , не попавшего в очки на Гран-при Эмилии-Романьи:

«Болид был неуправляемым. Видно, как он подскакивал на главной прямой. Порой я удивлялся, что пилоты вообще удерживаются на трассе. Льюис заслуживает большего.

Но мы команда. Всем нам нужно сделать все возможное, чтобы предоставить ему технику, способную сражаться в группе лидеров».

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