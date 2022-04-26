Гельмут Марко: «Леклер везучий как Хэмилтон, невероятно»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко посетовал на везение пилота «Феррари» .

В конце -Романьи лидера «Формулы-1» развернуло, однако он смог возобновить заезд и занять шестое место. Гельмут сравнил Шарля с прошлогодним конкурентом «Ред Булл» – пилотом .

«Его и в пятницу в практике разворачивало. Но он везучий как Хэмилтон, невероятно. Бьет болид и продолжает гонку. Но ничего страшного», – сказал Марко.

Сам Леклер утверждал, что не испытывал особого прессинга в Имоле.

«Не думаю, что я часто ошибался до сегодняшнего дня. Эта ошибка дорого мне обошлась, и я сделаю выводы. Но я не чувствовал никакого дополнительного давления», – заявил Шарль после гонки.

Марко признался, что переживал за исход Гран-при, несмотря на существенное преимущество «Ред Булл»:

«Гонка получилась скучной, но очень нервной. Для Макса [Ферстаппена] заезд вышел легким, Перес тоже сделал все возможное. Хороший ответ после Мельбурна».

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