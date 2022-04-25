Шарль Леклер об ошибке: «Я не чувствовал никакого дополнительного давления»

не стал связывать разворот в Имоле с давлением.

Пилот «Феррари» упустил подиум на -Романьи, пытаясь догнать из «Ред Булл», но в итоге допустил ошибку и закончил гонку шестым.

«Давление на нас было не только сегодня, но и весь уик-энд. Однако не думаю, что я часто ошибался до сегодняшнего дня. Эта ошибка дорого мне обошлась, и я сделаю выводы. Но я не чувствовал никакого дополнительного давления.

У меня появился шанс, который я не видел до этого. Для меня было вполне очевидно, что третье место – максимально возможный результат. Но я увидел возможность и попытался ее реализовать. Я чуть быстрее проехал 14-й и 15-й повороты, слишком сильно заехал на поребрик и развернулся.

Все очки важны, и сегодня я потерял семь баллов из 15, которые получил бы за третье место. Я извлеку выводы на будущее. Не думаю, что я особенно сильно рисковал. На том участке трассы я был быстрее Чеко, на одном круге атаковал чуть больше и переборщил. Но в остальном я не брал на себя лишние риски в течение уик-энда, в этом смысле все в порядке», – сказал лидер «Формулы-1».

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