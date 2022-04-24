Льюис Хэмилтон: «Я выбыл из борьбы за титул, в этом не может быть никаких сомнений»

Пилот уверен, что не будет участвовать в борьбе за чемпионский титул в этом году.

На этапе в Имоле Хэмилтон не сумел попасть в топ-10 и не заработал очки, в связи с чем его отставание от Шарля Леклера и Макса Ферстаппена только увеличилось.

«Да, этот уик-энд лучше забыть. Это уж точно. И да, я определенно выбыл из борьбы за титул. В этом не может быть никаких сомнений. Однако я определенно продолжу трудиться и выкладываться, чтобы постараться как-то вернуться в борьбу», – рассказал Хэмилтон.

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