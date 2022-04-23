Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после спринта на Гран-при Эмилии-Романьи-2022

Положение пилотов в чемпионате после спринта на Гран-при Эмилии-Романьи
1. Шарль Леклер («Феррари») – 78 очков
2. Карлос Сайнс («Феррари») – 38
3. Джордж Расселл («Мерседес») – 37
4. Серхио Перес («Ред Булл») – 36
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 33
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 28
7. Ландо Норрис («Макларен») – 20
8. Эстебан Окон («Альпин») – 20
9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 14
10. Кевин Магнуссен («Хаас») – 13
11. Даниэль Риккардо («Макларен») – 11
12. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 6
13. Юки Цунода («Альфа Таури») – 4
14. Фернандо Алонсо («Альпин») – 2
15. Алекс Албон («Уильямс») – 1
16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 1
17. Мик Шумахер («Хаас») – 0
18. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 0
19. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») – 0
20. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 0
21. Николас Латифи («Уильямс») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Феррари» – 116 очков
2. «Ред Булл» – 69
3. «Мерседес» – 65
4. «Макларен» – 31
5. «Альпин» – 22
6. «Альфа Ромео» – 15
7. «Хаас» – 13
8. «Альфа Таури» – 10
9. «Уильямс» – 1
10. «Астон Мартин» – 0
Гран-при Эмилии-Романьи-2022. Ферстаппен выиграл спринт, Леклер – 2-й, Перес – 3-й, Хэмилтон – 14-й
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