Боттас получит новое шасси перед стартом спринт-заезда в Имоле

Пилот «Альфа Ромео» получит новое шасси перед стартом спринт-заезда на Гран-при Эмилии-Романьи.

Инженеры приняли решение провести замену шасси после того, как в пятницу на болиде Боттаса возникла проблема с работой выхлопной системы. В результате которой повреждены были сразу несколько деталей и узлов шасси.

В связи с чем в «Альфа Ромео» посчитали, что проще будет заменить шасси целиком, чем проводить замену отдельных деталей.

Из-за необходимости замены шасси Боттас целиком пропустил вторую практику, которая прошла в субботу утром. Предстоящий спринт-заезд Боттас начнет с восьмой позиции.

Взрывались тормозные диски, шел дождь, пилоты вылетали с трассы – квалу «Ф-1» постоянно прерывали красные флаги

Гран-при Эмилии-Романьи-2022. 2-я практика. Расселл – 1-й, Перес – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен – 7-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram