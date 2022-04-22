Кевин Магнуссен: «С четвертого места можно и победить – но нужно помнить, за что именно мы боремся. И действовать с умом»

Пилот «Хааса» рассказал о целях на -Романьи.

Магнуссен начнет завтрашний спринт-заезд с четвертой позиции.

«Я хочу стартовать с хорошей позиции в воскресной гонке. Сейчас мы четвертые. Не думаю, что на сухой трассе мы будем достаточно быстры, чтобы удержать четвертое место, но обгонять на этой трассе непросто, так что если завтра я смогу закончить первый круг на четвертом месте – будет уже неплохо.

Если после этого я потеряю одну-две позиции, то в итоге все равно заработаю очки, а в гонке у меня будет очень хорошая стартовая позиция. Да, конечно, хотелось бы оказаться и выше четвертого места, но нужно оставаться реалистами.

Хотя я чувствую, что хочу атаковать, давить, ведь я так близок к вершине…с четвертого места ведь вполне можно победить! Но мы, конечно, недостаточно быстры для этого. Мы ведем другое сражение – нужно помнить, за что именно мы боремся и постараться действовать с умом, чтобы выжать максимум из сегодняшнего отличного результата», – рассказал Магнуссен.

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