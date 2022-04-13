Тимо Глок: «Единственные, к кому в «Астон Мартин» не может быть претензий – это механики»

Бывший пилот «Формулы-1» поделился мнением о выступлении «Астон Мартин» на Гран-при Австралии.

Британская команда не лучшим образом начала сезон-2022. Строллу, Феттелю и заменявшему немца в двух стартовых гонках Хюлькенбергу не удалось заработать ни одного очка и команда занимает последнее место в Кубке конструкторов.

«Что тут вообще можно сказать? Для команды последний гоночный уик-энд сложился наихудшим образом из возможных, во всех отношениях.

Единственные, к кому не может быть претензий – это механики, которые до изнеможения трудились, чтобы машины могли выехать на трассу. Однако и Феттель, и его напарник провели очень неровный уик-энд, позволив себе большое количество ошибок.

То, что Стролл сделал в инциденте с Латифи в квалификации, просто не должно происходить. Ему стоит хорошенько обдумать случившееся.

Также можно сказать, что новый руководитель «Астон Мартин» Майк Крак оказался в очень непростой ситуации. Он только пришел в команду, а ему уже нужно заниматься строительством в самых разнообразных областях. Впереди команду ждет очень непростой путь», – рассказал Глок.

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