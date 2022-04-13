Мика Хаккинен о «Ред Булл»: «На таком уровне вы не можете позволять себе постоянные технические проблемы»

Двукратный чемпион «Формулы-1» Мика Хаккинен подвел итоги Гран-при Австралии, а также поделился мнением о ситуации в чемпионате.
«Из последней гонки можно сделать много выводов. Шарль Леклер полностью контролировал ситуацию и после гонки сказал, что машина очень сильно себя проявила, у него не было проблем с шинами и он мог демонстрировать стабильный темп.
Фактически, именно этого хотят все ведущие гонщики – машину, которая будет быстра от старта до финиша и которая хорошо реагирует на твои действия.
Для Шарля важен тот момент, что в трех стартовых Гран-при он одержал две победы, и еще раз попал на подиум, а Макс Ферстаппен выиграл одну гонку, а в двух других вообще не добрался до финиша. На таком уровне ты не можешь позволить себе постоянные технические проблемы. Макс явно будет недоволен.
Что до «Мерседеса», то Джордж Расселл провел сильную гонку и его третье место – это очень важный результат. Вообще удивительно сейчас видеть Джорджа на втором месте в личном зачете, но его стабильность вкупе с надежностью машины и правда впечатляет.
А еще Джордж опережает в чемпионате Льюиса Хэмилтона, но в Мельбурне на это сильно повлиял момент появления машины безопасности. Так что я не думаю, что текущее положение отражает истинную расстановку сил.
Льюис и Джордж сейчас справляются с задачей фантастическим образом, пока в «Мерседеса» стараются разобраться с проблемами. Тем больше причин для «Ред Булл» постараться побыстрее решить проблемы с надежностью, ведь иначе в сражение за титул легко может вклиниться и третья команда», – рассказал Хаккинен.
Леклер едет к титулу в «Ф-1» не только из-за скорости. Он и его гараж еще не ошибались
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