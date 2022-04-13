Мика Хаккинен о «Ред Булл»: «На таком уровне вы не можете позволять себе постоянные технические проблемы»

Двукратный чемпион «Формулы-1» Мика Хаккинен подвел итоги Гран-при Австралии, а также поделился мнением о ситуации в чемпионате.

«Из последней гонки можно сделать много выводов. полностью контролировал ситуацию и после гонки сказал, что машина очень сильно себя проявила, у него не было проблем с шинами и он мог демонстрировать стабильный темп.

Фактически, именно этого хотят все ведущие гонщики – машину, которая будет быстра от старта до финиша и которая хорошо реагирует на твои действия.

Для Шарля важен тот момент, что в трех стартовых Гран-при он одержал две победы, и еще раз попал на подиум, а выиграл одну гонку, а в двух других вообще не добрался до финиша. На таком уровне ты не можешь позволить себе постоянные технические проблемы. Макс явно будет недоволен.

Что до , то Джордж Расселл провел сильную гонку и его третье место – это очень важный результат. Вообще удивительно сейчас видеть Джорджа на втором месте в личном зачете, но его стабильность вкупе с надежностью машины и правда впечатляет.

А еще Джордж опережает в чемпионате , но в Мельбурне на это сильно повлиял момент появления машины безопасности. Так что я не думаю, что текущее положение отражает истинную расстановку сил.

Льюис и Джордж сейчас справляются с задачей фантастическим образом, пока в «Мерседеса» стараются разобраться с проблемами. Тем больше причин для постараться побыстрее решить проблемы с надежностью, ведь иначе в сражение за титул легко может вклиниться и третья команда», – рассказал Хаккинен.

Леклер едет к титулу в «Ф-1» не только из-за скорости. Он и его гараж еще не ошибались

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