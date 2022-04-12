Руководитель «Астон Мартин»: «Проблемы Феттеля в Австралии – ненормально. Команда изучит болид»

«Астон Мартин» изучит причины проблем на Гран-при Австралии.

Об этом сообщил руководитель Майк Крак. В Мельбурне Феттель пропустил значительную часть тренировок из-за технических неполадок и попал в аварии в третьей практике и гонке. Первые два Гран-при сезона Себастьян пропустил из-за коронавируса.

«Я рад, что Себ в порядке, в первую очередь после всех инцидентов. Думаю, если такой пилот, четырехкратный чемпион мира сталкивается с подобными проблемами, дело не в отсутствии наката, ведь он пилотировал этот болид. Нужно изучить, что за машину мы предоставили, какую он получает обратную связь от нее. Наверное, Себ согласится, что настолько частые вылеты с трассы – это ненормально. Я не считаю, что дело в пропуске двух этапов.

Себ неоднократно выигрывал в Мельбурне, тестировал новый болид. Полагаю, слишком просто списать все на то, что он не выступал в двух гонках. Мы должны тщательно изучить, какие инструменты даем гонщику такого уровня», – заявил Крак.

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