Жак Вильнев: «Феттель предпочел бы посмотреть Гран-при Австралии дома. Промахи не соответствуют его статусу»

Чемпион «Формулы-1» 1997 года раскритиковал .

По мнению Вильнева, владелец команды Лоренс Стролл не понимает специфики бизнеса в «Формуле-1», а пилоты Ланс Стролл и Себастьян Феттель провально выступили в Австралии.

«Для команды «Ф-1» нужны не только деньги, и теперь Лоренс Стролл это осознает. Это не сеть магазинов одежды и не бренд часов, все сложнее. Особенно если ты руководишь командой ради своего сына – находить решения становится еще труднее.

Если говорить о уик-энде, то у и постоянно возникали проблемы. Столкновение Стролла с Латифи в квалификации получилось просто позорным. Он еще и обвинил трассу в аварии, что стало, пожалуй, самым странным объяснением.

Его напарник Феттель явно не получал удовольствия и, думаю, предпочел бы остаться дома. Он допускал ошибки в , но промахи в Мельбурне не соответствуют его статусу», – написал Вильнев.

Феттель завершил гонку сходом из-за аварии, Стролл вновь не попал в очки, финишировав 12-м.

У Феттеля худшее возвращение в «Ф-1» после ковида: две аварии, сход, сгоревший мотор и глупый штраф за поездку по треку на скутере

Латифи врезался в барьеры в квалификации после столкновения со Строллом

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